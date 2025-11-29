Precio de EVAA Protocol hoy

El precio actual de EVAA Protocol (EVAA) hoy es $ 1.05, con una variación del 3.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EVAA a USD es $ 1.05 por EVAA.

EVAA Protocol actualmente está en el puesto #1197 por capitalización de mercado en $ 6.95M, con un suministro circulante de 6.62M EVAA. Durante las últimas 24 horas, EVAA cotiza entre $ 1.034 (bajo) y $ 1.102 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 13.61297177645488, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.9462594403468033.

En el corto plazo, EVAA experimentó un cambio de -0.38% en la última hora y de +0.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 153.85K.

Información del mercado de EVAA Protocol (EVAA)

Puesto No.1197 Cap de mercado $ 6.95M$ 6.95M $ 6.95M Volumen (24H) $ 153.85K$ 153.85K $ 153.85K Cap. de mercado totalmente diluida $ 52.50M$ 52.50M $ 52.50M Suministro de Circulación 6.62M 6.62M 6.62M Suministro máx. 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Suministro total 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Tasa de circulación 13.23% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de EVAA Protocol es de $ 6.95M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 153.85K. El suministro circulante de EVAA es de 6.62M, con un suministro total de 50000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 52.50M.