Precio de Moonwell hoy

El precio actual de Moonwell (WELL) hoy es $ 0.00280063, con una variación del 4.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WELL a USD es $ 0.00280063 por WELL.

Moonwell actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,684,941, con un suministro circulante de 4.53B WELL. Durante las últimas 24 horas, WELL cotiza entre $ 0.00277748 (bajo) y $ 0.00301172 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.298797, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00277748.

En el corto plazo, WELL experimentó un cambio de -0.19% en la última hora y de -4.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 645.00K.

Información del mercado de Moonwell (WELL)

Cap de mercado $ 12.68M$ 12.68M $ 12.68M Volumen (24H) $ 645.00K$ 645.00K $ 645.00K Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.00M$ 14.00M $ 14.00M Suministro de Circulación 4.53B 4.53B 4.53B Suministro total 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Moonwell es de $ 12.68M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 645.00K. El suministro circulante de WELL es de 4.53B, con un suministro total de 5000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.00M.