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Principales tokens de Token de utilidad para juegos por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Token de utilidad para juegos. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9054
-0.89%
+0.30%
+2.69%
$ 157.00M
$ 65.75K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1287
-0.23%
-1.61%
-4.67%
$ 128.70M
$ 1.17M
3
$ 0.0398
0.00%
-2.68%
-3.86%
$ 117.18M
$ 1.60M
4
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003466
-2.03%
+1.76%
+9.85%
$ 62.12M
$ 259.23T
5
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03603
+0.56%
-0.08%
+5.82%
$ 27.85M
$ 2.80M
6
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003509
+0.20%
-0.65%
-3.09%
$ 21.75M
$ 18.48M
7
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005259
-0.19%
-2.64%
-2.41%
$ 19.13M
$ 104.95M
8
Gama Token
Gama Token
GAMA
$ 0.183834
-0.01%
+0.00%
-3.05%
$ 18.39M
$ 607.69K
9
Echelon Prime
Echelon Prime
PRIME
$ 0.251673
-0.08%
+0.01%
+3.24%
$ 15.72M
$ 200.16K
10
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004338
-0.53%
-3.56%
+0.93%
$ 14.66M
$ 14.07M
11
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.11832
-0.06%
-1.63%
-0.23%
$ 11.76M
$ 548.18K
12
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034073
+0.30%
+0.00%
-12.82%
$ 4.56M
$ 16.38K
13
Metahero
Metahero
HERO
$ 0.0004544
-0.45%
+0.02%
+2.45%
$ 4.55M
$ 359.80
14
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.0033129
-0.35%
+0.05%
+10.52%
$ 4.40M
$ 22.46K
15
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000123
0.00%
-0.81%
-5.38%
$ 3.06M
$ 35.50M
16
PX
PX
PX
$ 0.0128
-1.54%
+3.23%
-1.54%
$ 2.50M
$ 312.65K
17
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04359665
-0.12%
-0.00%
+0.15%
$ 2.30M
$ 19.25K
18
$ 365.39
-0.09%
+0.68%
-1.04%
$ 2.01M
$ 146.83
19
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00183553
-0.46%
-0.00%
-2.32%
$ 1.90M
$ 84.84
20
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01754714
0.00%
-0.00%
+20.52%
$ 1.64M
$ 147.72
21
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.00326429
0.00%
0.00%
+22.18%
$ 1.63M
$ 19.59
22
My Lovely Planet
My Lovely Planet
MLC
$ 0.01156
0.00%
-1.44%
+5.55%
$ 1.22M
$ 551.66K
23
STEPN Green Satoshi Token on Solana
STEPN Green Satoshi Token on Solana
GST-SOL
$ 0.00103647
-0.71%
+0.06%
+10.64%
$ 1.19M
$ 406.02K
24
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00117801
-0.22%
+0.02%
+9.90%
$ 1.18M
$ 1.88K
25
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.11321E-7
+0.08%
+0.40%
-1.03%
$ 1.11M
--
26
Seraph
Seraph
SERAPH
$ 0.00345444
-0.07%
-0.01%
+0.14%
$ 1.10M
$ 138.31K
27
SolForge Fusion
SolForge Fusion
SFG
$ 0.01041301
-0.13%
+0.01%
+3.46%
$ 879.12K
$ 25.16
28
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029023
-0.24%
-0.03%
+2.50%
$ 871.01K
$ 388.43
29
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00283505
+0.04%
-0.03%
-6.60%
$ 850.52K
$ 61.15K
30
Reality Metaverse
Reality Metaverse
RMV
$ 0.00319
-0.62%
-5.34%
+36.32%
$ 797.16K
$ 6.52M
31
KOMPETE
KOMPETE
KOMPETE
$ 0.00087254
+0.10%
+0.02%
-5.85%
$ 742.10K
$ 241.81
32
Altered State Machine
Altered State Machine
ASTO
$ 0.00250915
0.00%
0.00%
-0.22%
$ 726.35K
$ 26.28
33
Crown by Third Time Games
Crown by Third Time Games
CROWN
$ 0.00284653
-0.03%
+0.02%
-3.49%
$ 711.63K
$ 3.76K
34
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2.7217E-8
+0.10%
+0.50%
-0.98%
$ 701.04K
--
35
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.211253
-0.14%
+0.02%
-3.45%
$ 592.64K
$ 355.38
36
Game Meteor Coin
Game Meteor Coin
GMTO
$ 2.917E-5
-3.63%
+8.50%
-20.86%
$ 590.19K
--
37
Katana Inu
Katana Inu
KATA
$ 0.00001564
+0.39%
+0.71%
-1.58%
$ 582.24K
$ 606.94M
38
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00153254
-0.02%
-0.00%
-3.04%
$ 571.41K
$ 836.92
39
EDOM
EDOM
EDOM
$ 6.835E-5
0.00%
0.00%
+0.23%
$ 549.50K
--
40
Super Champs
Super Champs
CHAMP
$ 0.00053394
-0.06%
-0.01%
+15.34%
$ 510.88K
$ 945.87
41
Ridotto
Ridotto
RDT
$ 0.00183294
-0.36%
--
+93.69%
$ 470.33K
$ 71.27
42
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
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+0.45%
-0.30%
-27.82%
$ 444.46K
$ 526.61
43
QORPO
QORPO
QORPO
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+0.28%
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$ 443.69K
$ 28.04M
44
END
END
END
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0.00%
--
+1.18%
$ 398.62K
$ 2.30
45
Deputy Dawgs
Deputy Dawgs
DDAWGS
$ 1.02E-6
0.00%
-0.20%
+2.70%
$ 319.89K
--
46
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0.00259499
0.00%
-0.00%
+2.65%
$ 311.40K
$ 32.94
47
FERMA
FERMA
FERMA
$ 0.02557156
-0.28%
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-1.75%
$ 281.29K
$ 45.17K
48
STEPN Green Satoshi Token on BSC
STEPN Green Satoshi Token on BSC
GST-BSC
$ 0.00112075
0.00%
-0.02%
-10.14%
$ 237.57K
$ 693.00
49
DICE
DICE
$DICE
$ 0.00073587
-0.02%
-0.06%
-8.33%
$ 219.24K
$ 4.37K
50
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.0002052
0.00%
--
+0.14%
$ 205.20K
$ 27.82

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Token de utilidad para juegos y por qué son populares?
Los tokens de Token de utilidad para juegos representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 90 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $644.33M.
¿Cuál es el token de Token de utilidad para juegos con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Token de utilidad para juegos rastreados en MEXC, GMTO ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 8.50% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Token de utilidad para juegos están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 90 tokens de Token de utilidad para juegos, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. AXS, APE, SAND se encuentra entre los tokens populares de Token de utilidad para juegos. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Token de utilidad para juegos?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Token de utilidad para juegos es de aproximadamente $644.33M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Token de utilidad para juegos, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.