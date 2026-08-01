¿De qué trata zkRace?

zkRace (anteriormente DeRace) es tanto el juego de carreras de caballos Web3 líder en su categoría como la primera infraestructura de vanguardia basada en zk-rollup del mundo, diseñada específicamente para GameFi y impulsada por ZERC.

¿Qué hace que zkRace sea único?

Como juego, zkRace combina dos mercados en gran crecimiento, cada uno con valoraciones multimillonarias: los videojuegos y las carreras de caballos, todo unido mediante tecnologías blockchain y NFT.

La infraestructura de zkRace, basada en la tecnología zk-rollup, está diseñada para satisfacer todas las necesidades de los juegos Web3, permitiendo escalabilidad, transparencia y fluidez en proyectos GameFi.

¿Qué sigue para zkRace?

Esta innovadora tecnología se prepara para acoger a otros proyectos GameFi que buscan sortear las limitaciones tradicionales de las blockchains. Al utilizar ZERC para las tarifas de transacción, este sistema aumenta significativamente la utilidad y la demanda de ZERC, derivadas directamente de su aplicación práctica.

¿Para qué puede utilizarse zkRace?

El token principal de zkRace, ZERC, está destinado a impulsar la revolución de GameFi, ofreciendo una utilidad sin precedentes al alimentar tanto el juego como la infraestructura subyacente.

Pionero de zkRace. Impulsado por ZERC. Diseñado para GameFi y más allá.

¿Cuál es el valor en vivo de zkRace hoy?

Hoy, zkRace cotiza a €0.002220408751925070000, experimentando un movimiento de precio del 0.60% en las últimas 24 horas. Este precio cambia constantemente, reflejando el sentimiento del mercado en tiempo real.

¿Qué tan volátil está ZERC en este momento?

La tasa de volatilidad en 24 horas es del --%, lo que brinda información sobre la rapidez con que el precio del token está moviéndose. Una mayor volatilidad puede generar tanto oportunidades de trading como riesgos, dependiendo de las condiciones del mercado.

¿Qué condiciones de liquidez tiene zkRace hoy?

zkRace cuenta con una puntuación de liquidez de --/100, que evalúa la profundidad del mercado en diversas exchanges. Una mayor liquidez suele traducirse en spreads más estrechos y una mejor ejecución para las órdenes de mercado.

¿Entre qué niveles de precio ha cotizado ZERC hoy?

En las últimas 24 horas, ha cotizado entre €0.00218121295422240000 y €0.002220885296577990000. Este rango ayuda a los traders a identificar zonas de soporte y resistencia para estrategias a corto plazo.

¿Cuál es el volumen de trading de ZERC hoy?

En el último día se han intercambiado un total de €--. Los picos en el volumen suelen preceder a movimientos importantes de precios o cambios en el sentimiento del mercado.

¿Cómo deben interpretar los inversores el nivel de riesgo de zkRace?

El riesgo se determina por la volatilidad, la profundidad de la liquidez, la clasificación en el mercado y la distribución de la oferta. Como activo Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Animal Racing,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token construido sobre --, el perfil de riesgo de ZERC puede fluctuar según actualizaciones del ecosistema o tendencias a nivel industrial.