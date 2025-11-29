Precio de Deputy Dawgs hoy

El precio actual de Deputy Dawgs (DDAWGS) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DDAWGS a USD es -- por DDAWGS.

Deputy Dawgs actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,154,664, con un suministro circulante de 313.00B DDAWGS. Durante las últimas 24 horas, DDAWGS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DDAWGS experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Deputy Dawgs (DDAWGS)

Cap de mercado $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Suministro de Circulación 313.00B 313.00B 313.00B Suministro total 313,000,000,000.0 313,000,000,000.0 313,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Deputy Dawgs es de $ 1.15M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DDAWGS es de 313.00B, con un suministro total de 313000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.15M.