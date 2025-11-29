Precio de Ridotto hoy

El precio actual de Ridotto (RDT) hoy es $ 0.0031525, con una variación del 30.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RDT a USD es $ 0.0031525 por RDT.

Ridotto actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 992,285, con un suministro circulante de 314.76M RDT. Durante las últimas 24 horas, RDT cotiza entre $ 0.00314689 (bajo) y $ 0.00455287 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.51, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00208362.

En el corto plazo, RDT experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de +15.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ridotto (RDT)

Cap de mercado $ 992.29K$ 992.29K $ 992.29K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Suministro de Circulación 314.76M 314.76M 314.76M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Ridotto es de $ 992.29K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RDT es de 314.76M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.58M.