Precio de Aavegotchi hoy

El precio actual de Aavegotchi (GHST) hoy es $ 0.04368115, con una variación del 0.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GHST a USD es $ 0.04368115 por GHST.

Aavegotchi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,303,067, con un suministro circulante de 51.16M GHST. Durante las últimas 24 horas, GHST cotiza entre $ 0.04334704 (bajo) y $ 0.04412243 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.63, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.04220259.

En el corto plazo, GHST experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de -1.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 19.30K.

Información del mercado de Aavegotchi (GHST)

Cap de mercado $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Volumen (24H) $ 19.30K$ 19.30K $ 19.30K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Suministro de Circulación 51.16M 51.16M 51.16M Suministro total 52,747,802.71425598 52,747,802.71425598 52,747,802.71425598

La capitalización de mercado actual de Aavegotchi es de $ 2.30M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 19.30K. El suministro circulante de GHST es de 51.16M, con un suministro total de 52747802.71425598. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.30M.