Información del precio (USD) de END (END)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.00809047 24H Máx $ 0.01003008 Máximo Histórico $ 0.087624 Precio más bajo $ 0.00383942 Cambio de Precio (1H) -2.44% Cambio de Precio (1D) -14.98% Cambio de Precio (7D) -15.00%

El precio en tiempo real de END (END) es de $0.00839366. Durante las últimas 24 horas, END se ha operado entre un mínimo de $ 0.00809047 y un máximo de $ 0.01003008, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de END es de $ 0.087624, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00383942.

En términos de rendimiento a corto plazo, END ha cambiado en un -2.44% en la última hora, -14.98% en 24 horas y -15.00% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de END (END)

Cap de mercado $ 1.01M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.20M Suministro de Circulación 120.81M Suministro total 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de END es de $ 1.01M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de END es de 120.81M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.20M.