El Sandbox es un mundo virtual donde los jugadores pueden construir, poseer y monetizar sus experiencias de juego en la blockchain Ethereum utilizando SAND, el token de utilidad de la plataforma. Como jugador, puedes crear activos digitales (tokens no fungibles, también conocidos como NFT), subirlos al mercado y arrastrarlos y soltarlos para crear experiencias de juego con The Sandbox Game Maker. El Sandbox ha asegurado más de 50 asociaciones, incluidas Atari, Crypto Kitties y Shaun the Sheep para construir una plataforma de juegos divertida y creativa de "play-to-earn", propiedad y hecha por jugadores. El Sandbox tiene como objetivo llevar blockchain a los juegos convencionales, atrayendo a entusiastas de los juegos cripto y no cripto al ofrecer las ventajas de la propiedad real, la escasez digital, las capacidades de monetización y la interoperabilidad.

