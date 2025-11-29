Precio de Gama Token hoy

El precio actual de Gama Token (GAMA) hoy es $ 0.764393, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GAMA a USD es $ 0.764393 por GAMA.

Gama Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 76,459,747, con un suministro circulante de 100.03M GAMA. Durante las últimas 24 horas, GAMA cotiza entre $ 0.764393 (bajo) y $ 0.764393 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.873173, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.585643.

En el corto plazo, GAMA experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Gama Token (GAMA)

Cap de mercado $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Suministro de Circulación 100.03M 100.03M 100.03M Suministro total 100,026,691.0 100,026,691.0 100,026,691.0

La capitalización de mercado actual de Gama Token es de $ 76.46M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GAMA es de 100.03M, con un suministro total de 100026691.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 76.46M.