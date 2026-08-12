Precio de EDOM hoy

El precio actual de EDOM (EDOM) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EDOM a USD es $ 0 por EDOM.

EDOM actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 549,499, con un suministro circulante de 7.84B EDOM. Durante las últimas 24 horas, EDOM cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.09207, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, EDOM experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de EDOM (EDOM)

Cap de mercado $ 549.50K$ 549.50K $ 549.50K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 683.46K$ 683.46K $ 683.46K Suministro de Circulación 7.84B 7.84B 7.84B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de EDOM es de $ 549.50K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de EDOM es de 7.84B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 683.46K.