Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Ecosistema Berachain por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Berachain. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,829.64
+0.13%
-0.15%
-1.57%
$ 7.44B
$ 7.79
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.706
+0.08%
+3.45%
+6.47%
$ 5.73B
$ 113.37K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
-0.02%
-0.01%
$ 4.49B
$ 5.07M
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999082
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 4.06B
$ 66.56M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,074.76
0.00%
+0.77%
-0.32%
$ 3.39B
$ 0.01
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.47B
$ 6.46M
7
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,027.27
+0.06%
+0.01%
-1.30%
$ 869.31M
$ 26.49K
8
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 64,043
+0.10%
-0.00%
-1.53%
$ 656.58M
$ 1.02M
9
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,504
-0.06%
-0.00%
-1.68%
$ 413.13M
$ 11.02K
10
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.78
+0.05%
-0.00%
-0.11%
$ 280.53M
$ 212.03K
11
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.347
+0.45%
-0.07%
-2.53%
$ 230.51M
$ 237.18K
12
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,731
+0.01%
+0.00%
-0.99%
$ 190.18M
$ 221.31
13
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999188
+0.02%
0.00%
-0.05%
$ 111.48M
$ 2.08M
14
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1358
-1.45%
+0.67%
+11.96%
$ 89.69M
$ 392.05K
15
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,063
0.00%
-0.00%
-1.69%
$ 62.09M
$ 2.56
16
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
17
BERA
BERA
BERA
$ 0.1502
+1.27%
+1.27%
-4.95%
$ 41.99M
$ 463.63K
18
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.1269
0.00%
-2.75%
-11.92%
$ 33.20M
$ 461.30K
19
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999764
-0.22%
+0.00%
-0.12%
$ 32.39M
$ 4.67M
20
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.117
-0.04%
-10.62%
-16.79%
$ 26.57M
$ 57.03K
21
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,023.64
+0.05%
+0.01%
-0.97%
$ 23.34M
$ 4.98K
22
SailOut Royalty
SailOut Royalty
SAIL.R
$ 14.59
0.00%
+0.01%
+0.83%
$ 21.89M
$ 1.35K
23
Peapods Finance
Peapods Finance
PEAS
$ 1.75
0.00%
-0.00%
+57.66%
$ 17.42M
$ 64.26K
24
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.305166
-0.09%
-0.02%
+7.13%
$ 16.35M
$ 134.95K
25
BULLA
BULLA
BULLA
$ 0.015782
+0.01%
+0.57%
+5.27%
$ 15.79M
$ 34.02M
26
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,882.01
-0.11%
+0.00%
-1.20%
$ 13.96M
$ 381.69K
27
Infrared Bera
Infrared Bera
IBERA
$ 0.157643
+1.61%
-0.00%
-4.19%
$ 13.12M
$ 9.25K
28
Honey
Honey
HONEY
$ 0.998582
+0.12%
-0.00%
+0.15%
$ 7.82M
$ 126.83K
29
POL Staked WBERA
POL Staked WBERA
SWBERA
$ 0.216298
+1.67%
+0.00%
-4.53%
$ 7.56M
$ 23.12K
30
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,965.89
0.00%
+0.01%
+0.66%
$ 7.51M
$ 98.29
31
Nectar
Nectar
NECT
$ 0.98266
+0.02%
-0.00%
+0.11%
$ 4.64M
$ 1.37K
32
Kodiak Finance
Kodiak Finance
KDK
$ 0.109695
+0.38%
-0.00%
-3.96%
$ 1.62M
$ 38.53K
33
Resolv USR
Resolv USR
USR
$ 0.126064
0.00%
-0.03%
-13.28%
$ 1.02M
$ 277.30
34
Reservoir srUSD
Reservoir srUSD
SRUSD
$ 1.15
0.00%
-0.00%
-0.86%
$ 713.32K
--
35
Reservoir
Reservoir
DAM
$ 0.00270617
0.00%
-0.12%
-16.76%
$ 710.49K
$ 2.02K
36
Infrared BGT
Infrared BGT
IBGT
$ 0.15252
+1.61%
-0.00%
-3.76%
$ 603.85K
$ 7.59K
37
Wrapped gBera
Wrapped gBera
WGBERA
$ 0.146757
+0.66%
-0.01%
-8.27%
$ 602.94K
$ 761.17
38
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
0.00%
$ 535.24K
$ 46.45
39
NAV
NAV
NAV
$ 0.00046807
+1.58%
+0.08%
-22.40%
$ 468.07K
$ 151.04
40
Lair
Lair
LAIR
$ 0.00063853
+0.10%
-0.04%
-5.66%
$ 453.20K
$ 1.38K
41
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 0.996876
+0.15%
-0.00%
-0.71%
$ 350.47K
$ 158.77
42
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.148696
0.00%
-0.01%
-14.94%
$ 240.23K
$ 20.03
43
Plutus
Plutus
PLUTUS
$ 0.00294226
0.00%
--
-5.91%
$ 227.92K
$ 2.15
44
Berachain Staked ETH
Berachain Staked ETH
BERAETH
$ 1,971.98
+0.01%
+0.00%
-0.89%
$ 148.39K
$ 1.96
45
BYUSD
BYUSD
BYUSD
$ 0.998066
+0.02%
-0.00%
+0.01%
$ 130.00K
$ 11.80K
46
Pollen
Pollen
POLLEN
$ 0.00050616
+1.28%
+0.03%
-0.28%
$ 122.12K
$ 112.13
47
aSUGAR
aSUGAR
ASUGAR
$ 0.02443609
0.00%
--
0.00%
$ 61.71K
$ 36.35
48
Ooga Booga
Ooga Booga
OOGA
$ 0.00059592
0.00%
--
-0.37%
$ 56.52K
$ 6.45
49
Smilee
Smilee
SMILEE
$ 0.02549178
+0.03%
--
+9.72%
$ 50.98K
$ 399.05
50
bm
bm
BM
$ 5.07E-5
+0.38%
+23.50%
+19.41%
$ 50.70K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Berachain y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Berachain representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 56 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $29.83B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Berachain con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Berachain rastreados en MEXC, BM ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 23.50% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Berachain están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 56 tokens de Ecosistema Berachain, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. WBTC, LINK, USDE se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Berachain. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Berachain?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Berachain es de aproximadamente $29.83B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Berachain, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.