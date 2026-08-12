Precio de SailOut Royalty hoy

El precio actual de SailOut Royalty (SAIL.R) hoy es $ 14.59, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SAIL.R a USD es $ 14.59 por SAIL.R.

SailOut Royalty actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,889,924, con un suministro circulante de 1.50M SAIL.R. Durante las últimas 24 horas, SAIL.R cotiza entre $ 14.59 (bajo) y $ 14.6 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 16.7, mientras que el mínimo histórico fue $ 13.06.

En el corto plazo, SAIL.R experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.35K.

Información del mercado de SailOut Royalty (SAIL.R)

Cap de mercado $ 21.89M$ 21.89M $ 21.89M Volumen (24H) $ 1.35K$ 1.35K $ 1.35K Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.89M$ 21.89M $ 21.89M Suministro de Circulación 1.50M 1.50M 1.50M Suministro total 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

La capitalización de mercado actual de SailOut Royalty es de $ 21.89M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.35K. El suministro circulante de SAIL.R es de 1.50M, con un suministro total de 1500000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.89M.