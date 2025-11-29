Precio de BYUSD hoy

El precio actual de BYUSD (BYUSD) hoy es $ 0.999328, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BYUSD a USD es $ 0.999328 por BYUSD.

BYUSD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,540,498, con un suministro circulante de 1.97M BYUSD. Durante las últimas 24 horas, BYUSD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.5, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.502942.

En el corto plazo, BYUSD experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BYUSD (BYUSD)

Cap de mercado $ 10.54M$ 10.54M $ 10.54M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Suministro de Circulación 1.97M 1.97M 1.97M Suministro total 1,965,825.185828 1,965,825.185828 1,965,825.185828

La capitalización de mercado actual de BYUSD es de $ 10.54M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BYUSD es de 1.97M, con un suministro total de 1965825.185828. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.96M.