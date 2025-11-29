Precio de Lair hoy

El precio actual de Lair (LAIR) hoy es $ 0.00130092, con una variación del 7.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LAIR a USD es $ 0.00130092 por LAIR.

Lair actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 923,092, con un suministro circulante de 709.75M LAIR. Durante las últimas 24 horas, LAIR cotiza entre $ 0.00129127 (bajo) y $ 0.00141451 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04308942, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00129127.

En el corto plazo, LAIR experimentó un cambio de -0.85% en la última hora y de -12.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Lair (LAIR)

Cap de mercado $ 923.09K$ 923.09K $ 923.09K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Suministro de Circulación 709.75M 709.75M 709.75M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Lair es de $ 923.09K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LAIR es de 709.75M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.30M.