Precio de Stargate Bridged USDC hoy

El precio actual de Stargate Bridged USDC (USDC.E) hoy es $ 1.0, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USDC.E a USD es $ 1.0 por USDC.E.

Stargate Bridged USDC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 85,179,791, con un suministro circulante de 85.15M USDC.E. Durante las últimas 24 horas, USDC.E cotiza entre $ 0.998458 (bajo) y $ 1.002 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.011, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.989603.

En el corto plazo, USDC.E experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +0.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Cap de mercado $ 85.18M$ 85.18M $ 85.18M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 85.18M$ 85.18M $ 85.18M Suministro de Circulación 85.15M 85.15M 85.15M Suministro total 85,154,133.609762 85,154,133.609762 85,154,133.609762

La capitalización de mercado actual de Stargate Bridged USDC es de $ 85.18M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de USDC.E es de 85.15M, con un suministro total de 85154133.609762. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 85.18M.