Información del precio (USD) de Wrapped gBera (WGBERA)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.82283 $ 0.82283 $ 0.82283 24H Mín $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 24H Máx 24H Mín $ 0.82283$ 0.82283 $ 0.82283 24H Máx $ 2.7$ 2.7 $ 2.7 Máximo Histórico $ 8.81$ 8.81 $ 8.81 Precio más bajo $ 0.82283$ 0.82283 $ 0.82283 Cambio de Precio (1H) -0.23% Cambio de Precio (1D) -35.62% Cambio de Precio (7D) -40.69% Cambio de Precio (7D) -40.69%

El precio en tiempo real de Wrapped gBera (WGBERA) es de $1.67. Durante las últimas 24 horas, WGBERA se ha operado entre un mínimo de $ 0.82283 y un máximo de $ 2.7, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de WGBERA es de $ 8.81, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.82283.

En términos de rendimiento a corto plazo, WGBERA ha cambiado en un -0.23% en la última hora, -35.62% en 24 horas y -40.69% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Wrapped gBera (WGBERA)

Cap de mercado $ 7.66M$ 7.66M $ 7.66M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.66M$ 7.66M $ 7.66M Suministro de Circulación 4.57M 4.57M 4.57M Suministro total 4,572,501.075742541 4,572,501.075742541 4,572,501.075742541

La capitalización de mercado actual de Wrapped gBera es de $ 7.66M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WGBERA es de 4.57M, con un suministro total de 4572501.075742541. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.66M.