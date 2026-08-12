Precio de Plutus hoy

El precio actual de Plutus (PLUTUS) hoy es $ 0.00294226, con una variación del 1.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PLUTUS a USD es $ 0.00294226 por PLUTUS.

Plutus actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 227,915, con un suministro circulante de 77.43M PLUTUS. Durante las últimas 24 horas, PLUTUS cotiza entre $ 0.0028933 (bajo) y $ 0.00296652 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.05021, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0028933.

En el corto plazo, PLUTUS experimentó un cambio de -- en la última hora y de -8.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.15.

Información del mercado de Plutus (PLUTUS)

Cap de mercado $ 227.92K$ 227.92K $ 227.92K Volumen (24H) $ 2.15$ 2.15 $ 2.15 Cap. de mercado totalmente diluida $ 382.49K$ 382.49K $ 382.49K Suministro de Circulación 77.43M 77.43M 77.43M Suministro total 108,000,000.0 108,000,000.0 108,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Plutus es de $ 227.92K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.15. El suministro circulante de PLUTUS es de 77.43M, con un suministro total de 108000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 382.49K.