Precio de Smilee hoy

El precio actual de Smilee (SMILEE) hoy es $ 0.02545054, con una variación del 0.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SMILEE a USD es $ 0.02545054 por SMILEE.

Smilee actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 50,901, con un suministro circulante de 2.00M SMILEE. Durante las últimas 24 horas, SMILEE cotiza entre $ 0.02540492 (bajo) y $ 0.02566007 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.228201, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.02275597.

En el corto plazo, SMILEE experimentó un cambio de -- en la última hora y de +7.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 398.41.

Información del mercado de Smilee (SMILEE)

Cap de mercado $ 50.90K$ 50.90K $ 50.90K Volumen (24H) $ 398.41$ 398.41 $ 398.41 Cap. de mercado totalmente diluida $ 254.51K$ 254.51K $ 254.51K Suministro de Circulación 2.00M 2.00M 2.00M Suministro total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Smilee es de $ 50.90K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 398.41. El suministro circulante de SMILEE es de 2.00M, con un suministro total de 10000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 254.51K.