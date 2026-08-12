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El precio actual de Kodiak Finance hoy es 0.109293 USD. La capitalización de mercado de KDK es 1,612,076 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de KDK a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Kodiak Finance hoy es 0.109293 USD. La capitalización de mercado de KDK es 1,612,076 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de KDK a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Kodiak Finance (KDK)

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$0.109348
$0.109348$0.109348
-0.50%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de Kodiak Finance (KDK)
Última actualización de la página: 2026-08-12 19:04:44 (UTC+8)

Precio de Kodiak Finance hoy

El precio actual de Kodiak Finance (KDK) hoy es $ 0.109293, con una variación del 0.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KDK a USD es $ 0.109293 por KDK.

Kodiak Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,612,076, con un suministro circulante de 14.75M KDK. Durante las últimas 24 horas, KDK cotiza entre $ 0.108755 (bajo) y $ 0.110381 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.45994, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.108755.

En el corto plazo, KDK experimentó un cambio de -0.10% en la última hora y de -5.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 38.11K.

Información del mercado de Kodiak Finance (KDK)

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

$ 38.11K
$ 38.11K$ 38.11K

$ 10.93M
$ 10.93M$ 10.93M

14.75M
14.75M 14.75M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Kodiak Finance es de $ 1.61M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 38.11K. El suministro circulante de KDK es de 14.75M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.93M.

Historial de precios de Kodiak Finance USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.108755
$ 0.108755$ 0.108755
24H Mín
$ 0.110381
$ 0.110381$ 0.110381
24H Máx

$ 0.108755
$ 0.108755$ 0.108755

$ 0.110381
$ 0.110381$ 0.110381

$ 0.45994
$ 0.45994$ 0.45994

$ 0.108755
$ 0.108755$ 0.108755

-0.10%

-0.50%

-5.24%

-5.24%

Historial de precios de Kodiak Finance (KDK) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Kodiak Finance a USD fue de $ -0.000556142881202593.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Kodiak Finance a USD fue de $ -0.0204649503.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Kodiak Finance a USD fue de $ -0.0491770083.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Kodiak Finance a USD fue de $ -0.00005393550776177.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.000556142881202593-0.50%
30 Días$ -0.0204649503-18.72%
60 Días$ -0.0491770083-44.99%
90 Días$ -0.00005393550776177-0.00%

Predicción de precios para Kodiak Finance

Predicción del precio de Kodiak Finance (KDK) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de KDK en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Kodiak Finance (KDK) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Kodiak Finance podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Kodiak Finance en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de KDK para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Kodiak Finance.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Acerca de Kodiak Finance

¿Cuál es el precio actual de Kodiak Finance?

Kodiak Finance (KDK) se cotiza a €0.0930062787831090000, lo que refleja un movimiento de precios del -0.50% en las últimas 24 horas. Estos datos en vivo agregan precios provenientes de exchanges globales para brindar a los traders una valoración precisa del mercado en cualquier momento.

¿Qué papel desempeña Kodiak Finance en su ecosistema?

Como activo central dentro de la red -- y parte del sector Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),Perpetuals,Berachain Ecosystem, KDK suele impulsar funciones esenciales como pagos, staking, votación de gobernanza e incentivos de liquidez. Su diseño puede influir en cómo funcionan las aplicaciones o contratos inteligentes en todo su ecosistema.

¿Con qué intensidad se está negociando KDK hoy?

En las últimas 24 horas, KDK registró un volumen de operaciones de €--. Un volumen elevado suele indicar un fuerte interés de los inversores, una liquidez más saludable y una mejor ejecución tanto para traders pequeños como grandes.

¿Cuál es la oferta circulante de Kodiak Finance?

Hoy hay 14750000.0 tokens en circulación, lo que determina la cantidad disponible para la negociación. La oferta circulante ayuda a los inversores a estimar la escasez, la dinámica de inflación y la posible distribución a largo plazo del token.

¿Cuál es la capitalización de mercado y el puesto de KDK?

Kodiak Finance ocupa actualmente el puesto #2418 en el mercado con una capitalización de mercado de €1371846.2287205880000, lo que lo coloca entre los activos reconocidos en su sector y ayuda a los inversores a medir su escala relativa.

¿Cómo ha evolucionado Kodiak Finance en las últimas 24 horas?

Su precio ha mostrado un movimiento de precios del -0.50% en las últimas 24 horas. Los movimientos a corto plazo pueden verse influenciados por el sentimiento de trading, cambios en la liquidez o acontecimientos relacionados con la red --.

¿Cómo se compara Kodiak Finance con activos similares en la misma categoría?

Dentro del segmento Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),Perpetuals,Berachain Ecosystem, KDK muestra una actividad competitiva respaldada por niveles sólidos de trading, alta liquidez y sus casos de uso continuos en su ecosistema.

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Kodiak Finance

Última actualización de la página: 2026-08-12 19:04:44 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Kodiak Finance (KDK)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

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$0.01348$0.01348

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Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

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$0.0284
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+178.43%

aPriori

aPriori

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$0.36486
$0.36486$0.36486

+83.85%

Jimothy The Raccoon

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JIMOTHY

$0.009110
$0.009110$0.009110

+60.33%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003554
$0.0003554$0.0003554

+34.11%

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$0.00611$0.00611

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