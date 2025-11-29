Precio de POL Staked WBERA hoy

El precio actual de POL Staked WBERA (SWBERA) hoy es $ 1.16, con una variación del 0.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SWBERA a USD es $ 1.16 por SWBERA.

POL Staked WBERA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 22,370,369, con un suministro circulante de 19.21M SWBERA. Durante las últimas 24 horas, SWBERA cotiza entre $ 1.098 (bajo) y $ 1.21 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 6.33, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.098.

En el corto plazo, SWBERA experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -4.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de POL Staked WBERA (SWBERA)

Cap de mercado $ 22.37M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 22.37M Suministro de Circulación 19.21M Suministro total 19,208,269.59037074

