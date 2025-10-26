Janitor (JANITOR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.01646713$ 0.01646713 $ 0.01646713 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.09% Preisänderung (1T) +5.88% Preisänderung (7T) +9.81% Preisänderung (7T) +9.81%

Der Echtzeitpreis von Janitor (JANITOR) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde JANITOR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JANITOR liegt bei $ 0.01646713, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JANITOR im letzten Stunde um +0.09%, in den letzten 24 Stunden um +5.88% und in den vergangenen 7 Tagen um +9.81% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Janitor (JANITOR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 850.64K$ 850.64K $ 850.64K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 945.15K$ 945.15K $ 945.15K Umlaufangebot 900.00M 900.00M 900.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Janitor beträgt $ 850.64K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von JANITOR liegt bei 900.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 945.15K.