ZEROBASE-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.09625 USD। ZBT-এর মার্কেট ক্যাপ 21,175,000 USD। ZBT থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ZEROBASE লোগো

ZEROBASE প্রাইস(ZBT)

1 ZBT থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.09625
$0.09625
+1.74%1D
USD
ZEROBASE (ZBT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-01-23 12:15:32 (UTC+8)

ZEROBASE-এর আজকের প্রাইস

আজ ZEROBASE (ZBT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.09625, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.74% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ZBT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ZBT-এর জন্য $ 0.09625

ZEROBASE বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #713 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 21.18M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 220.00M ZBT। গত 24 ঘণ্টায়, ZBT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.09358 (নিম্ন) এবং $ 0.09863 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.1331922631579274 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.06911393673402072

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ZBT গত ঘণ্টায় -0.15% এবং গত 7 দিনে -10.38% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 90.95K-তে পৌঁছেছে।

ZEROBASE (ZBT) এর মার্কেট তথ্য

No.713

$ 21.18M
$ 21.18M

$ 90.95K
$ 90.95K

$ 96.25M
$ 96.25M

220.00M
220.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

22.00%

ETH

ZEROBASE এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 21.18M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 90.95K। ZBT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 220.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 96.25M

ZEROBASE-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.09358
$ 0.09358
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.09863
$ 0.09863
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.09358
$ 0.09358

$ 0.09863
$ 0.09863

$ 1.1331922631579274
$ 1.1331922631579274

$ 0.06911393673402072
$ 0.06911393673402072

-0.15%

+1.74%

-10.38%

-10.38%

ZEROBASE (ZBT) প্রাইসের হিস্টরি USD

ZEROBASE এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0016461+1.74%
30 দিন$ +0.00737+8.29%
60 দিন$ -0.02035-17.46%
90 দিন$ -0.16625-63.34%
ZEROBASE আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, ZBT এর পরিবর্তন $ +0.0016461 (+1.74%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

ZEROBASE 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.00737(+8.29%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

ZEROBASE 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ZBT এর প্রাইস $ -0.02035 (-17.46%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

ZEROBASE 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.16625 (-63.34%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি ZEROBASE (ZBT) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই ZEROBASE প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

ZEROBASE-এর জন্য AI বিশ্লেষণ

AI-চালিত ইনসাইট ZEROBASE-এর সর্বশেষ প্রাইসের গতিবিধি, ট্রেডিং ভলিউমের প্রবণতা এবং মার্কেটের মনোভাবের সূচকগুলো বিশ্লেষণ করে, ট্রেডিংয়ের সুযোগ শনাক্ত করতে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার জন্য রিয়েল-টাইম আপডেট সরবরাহ করে।

কোন বিষয়গুলো ZEROBASE-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

ZEROBASE (ZBT) এর দাম বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উপর নির্ভর করে:

1. বাজারে চাহিদা ও সরবরাহের গতিবিধি
2. সামগ্রিক ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের মনোভাব এবং বিটকয়েনের সাথে সম্পর্ক
3. প্রকল্পের উন্নয়নের অগ্রগতি এবং প্রযুক্তিগত আপডেট
4. এক্সচেঞ্জগুলিতে ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতা
5. ক্রিপ্টো বাজারকে প্রভাবিত করে এমন নিয়মকানুনের খবর
6. সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতা এবং অংশীদারিত্ব
7. টোকেনোমিক্স এবং স্টেকিং ব্যবস্থা

মানুষ কেন ZEROBASE-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের ZEROBASE (ZBT) দাম জানতে চায়: সচেতন ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া, পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, ক্রয়/বিক্রয় অর্ডারের জন্য বাজারের সময় নির্ধারণ, বিনিয়োগের কর্মক্ষমতা ট্র্যাক করা এবং বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে আপডেট থাকা। রিয়েল-টাইম দাম বিনিয়োগকারীদের অস্থিরতা মূল্যায়ন করতে, কৌশল পরিকল্পনা করতে এবং বাজারের গতিবিধিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে সহায়তা করে।

ZEROBASE এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য ZEROBASE (ZBT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ZBT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
ZEROBASE (ZBT) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, ZEROBASE এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে ZEROBASE এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ZBT এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, ZEROBASE প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

ZEROBASE কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

ZEROBASE দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে ZBT কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে ZEROBASE কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার ZEROBASE (ZBT) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং ZEROBASE তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে ZEROBASE (ZBT) কিনবেন নির্দেশিকা

ZEROBASE দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

ZEROBASE এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

  • MEXC স্পট মার্কেট ঘুরে দেখুন

    MEXC স্পট মার্কেট ঘুরে দেখুন

    অতি-কম ফি দিয়ে 2,800+ টোকেন ট্রেড করুন।

    ফিউচার ট্রেডিং

    ফিউচার ট্রেডিং

    500x পর্যন্ত লিভারেজ এবং গভীর লিকুইডিটির সাথে ট্রেড করুন।

  • MEXC লঞ্চপুল

    MEXC লঞ্চপুল

    টোকেন স্টেক করুন এবং অসাধারণ এয়ারড্রপ উপভোগ করুন।

    MEXC প্রি-মার্কেট

    MEXC প্রি-মার্কেট

    নতুন টোকেনগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে তালিকাভুক্ত হওয়ার আগে কিনুন এবং বিক্রি করুন।

MEXC-তে অত্যন্ত কম ফি দিয়ে ট্রেডিং

MEXC থেকে ZEROBASE (ZBT) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

স্পট ট্রেডিং ফি:
--
মেকার
--
টেকার
ফিউচার ট্রেডিং ফি:
--
মেকার
--
টেকার

MEXC এর প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি দেখুন

তাছাড়া, আপনি MEXC-এর শূন্য ফি ফেস্টের মাধ্যমে কোনও ফি ছাড়াই নির্বাচিত স্পট টোকেন ট্রেড করতে পারবেন।

ZEROBASE (ZBT) কী?

ZEROBASE is a decentralized cryptographic infrastructure network that enables verifiable off-chain computation using zero-knowledge proofs (ZKPs) and trusted execution environments (TEEs). It powers products like zkStaking, zkLogin, and ProofYield—bridging institutional DeFi, user privacy, and real-world asset strategies.

ZEROBASE সম্পর্কিত রিসোর্স

ZEROBASE সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল ZEROBASE ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: ZEROBASE সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-01-23 12:15:32 (UTC+8)

ZEROBASE (ZBT) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
01-22 19:16:51ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over $2.1 Billion in Crypto Options Expiring Tomorrow, BTC Maximum Pain Point at $92,000
01-22 13:05:02ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
U.S. spot Ethereum ETFs saw net outflows of $287 million yesterday, marking two consecutive trading days of net outflows
01-22 12:06:30ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin deposit sentiment intensifies, with a net inflow of 7,111.20 BTC into CEX in the past 24 hours
01-20 22:09:49ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
01-20 13:14:57ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
01-19 16:31:41ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day

ZEROBASE তাজা খবর

ট্রেডাররা $2.5K-এ পতনের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ইথেরিয়ামের মনোভাব মন্দায় বদলে গেল

ট্রেডাররা $2.5K-এ পতনের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ইথেরিয়ামের মনোভাব মন্দায় বদলে গেল

January 22, 2026
বিটকয়েনের দাম প্রায় $88,000: ওয়াল স্ট্রিট র‍্যালি ধরার চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিচ্ছে

বিটকয়েনের দাম প্রায় $88,000: ওয়াল স্ট্রিট র‍্যালি ধরার চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিচ্ছে

January 22, 2026
2026 সালে 10টি সবচেয়ে ক্রিপ্টো-বান্ধব দেশ: নিয়ন্ত্রক স্বচ্ছতার ভিত্তিতে র্যাঙ্ক করা হয়েছে

2026 সালে 10টি সবচেয়ে ক্রিপ্টো-বান্ধব দেশ: নিয়ন্ত্রক স্বচ্ছতার ভিত্তিতে র্যাঙ্ক করা হয়েছে

January 22, 2026
আরও দেখুন

ZEROBASE সম্পর্কে আরও জানুন

ZBT USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে ZBT-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে ZBT USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে ZEROBASE (ZBT) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ ZEROBASE প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
ZBT/USDC
$0.09608
$0.09608
+1.56%
0.00% (USDT)
ZBT/USDT
$0.09625
$0.09625
+1.75%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00004888

$0.009880

$0.02774

$0.02393

$0.02393

$0.0000000000070

$0.009880

$0.02774

$0.0000000000401

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

1 ZBT = 0.09625 USD