SXT

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

নামSXT

র‍্যাঙ্কNo.356

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.61%

সার্কুলেশন সরবরাহ1,400,000,000

সর্বোচ্চ সরবরাহ5,000,000,000

মোট সাপ্লাই5,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0.28%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.1868671285494208,2025-05-08

সর্বনিম্ন প্রাইস0.0590975066216163,2025-06-22

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

