Nock প্রাইস(NOCK)
আজ Nock (NOCK)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.014907, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.08% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান NOCK থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি NOCK-এর জন্য ৳ 0.014907।
Nock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #261 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 32.72M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.20B NOCK। গত 24 ঘণ্টায়, NOCK এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.013309 (নিম্ন) এবং ৳ 0.016035 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 16.8806395307071453173 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 0.5322252520280942807।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, NOCK গত ঘণ্টায় +2.37% এবং গত 7 দিনে +45.66% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 103.06K-তে পৌঁছেছে।
No.261
51.10%
BASE
Nock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 32.72M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 103.06K। NOCK এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.20B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 4294967296। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 64.03M।
+2.37%
+5.08%
+45.66%
+45.66%
Nock এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.08807256
|+5.08%
|30 দিন
|৳ +0.000217
|+1.47%
|60 দিন
|৳ -0.023823
|-61.52%
|90 দিন
|৳ -0.008943
|-37.50%
আজ, NOCK এর পরিবর্তন ৳ +0.08807256 (+5.08%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.000217(+1.47%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, NOCK এর প্রাইস ৳ -0.023823 (-61.52%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.008943 (-37.50%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Nock (NOCK) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Nock প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Nock-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
NOCK মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 72% | বিয়ারিশ 28%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
**বাজার কাঠামো** NOCK_USDT 4 ঘন্টার বর্তমান দর 0.02402, যা কেন্দ্রীয় স্তর 0.02396-এর উপরে 0.25% পরিমাণে অবস্থান করছে এবং হাব সিস্টেমের মধ্যমণ্ডলীয় অঞ্চলে অবস্থান করছে। MA গ্রুপ ও EMA গ্রুপে 7টি ক্রয় এবং 0টি বিক্রয় রেকর্ড করা হয়েছে, যার ফলে গড় লাইনগুলোর সিস্টেম সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বৃদ্ধির বিন্যাস প্রদর্শন করছে। দাম উপরের প্রতিরোধ R1 (0.02506) এর নিচে 4.33% পরিমাণে অবস্থান করছে এবং নিচের সমর্থন S1 (0.02303) থেকে 4.30% দূরত্বে রয়েছে। **শক্তির অবস্থা** MACD মৃত্যু ক্রস আকারে প্রদর্শিত হচ্ছে, যেখানে দ্রুত ও ধীর লাইনের মধ্যে বিপরীত সংকেত দেখা যাচ্ছে। RSI মাঝারি নিরপেক্ষ অঞ্চলে অবস্থান করছে, যার ফলে শক্তি কোনো অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয় অবস্থায় পৌঁছায়নি। গড় লাইনের বৃদ্ধির বিন্যাস এবং MACD মৃত্যু ক্রস একত্রে কাঠামোগত স্তরে বিভাজন সৃষ্টি করেছে, যার ফলে স্বল্পমেয়াদী শক্তি ও মধ্যমেয়াদী/দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিক একই নয়। **গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তর** উপরের প্রতিরোধ R1 অবস্থান করছে 0.02506 এ ( +4.33%), যা নিকটস্থ প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করছে; R2 অবস্থান করছে 0.02599 এ (+8.20%) যা দূরবর্তী সন্দর্ভের জন্য উল্লেখযোগ্য। নিচের সমর্থন S1 অবস্থান করছে 0.02303 এ (-4.12%), যা প্রথম সমর্থন হিসেবে কাজ করছে; S2 অবস্থান করছে 0.02193 এ (-8.70%) যা গভীর প্রত্যাবর্তনের সন্দর্ভে উল্লেখযোগ্য।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Nock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Nock দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে NOCK কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Nock কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Nock (NOCK) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।
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MEXC থেকে Nock (NOCK) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Named after Nockchain, the token represents a Layer 1 positioned as the first to use ZK-PoW, focusing on verifiable computation and adaptive difficulty, with recent attention driven by its bridge to Base and liquidity on Aerodrome.
Nock সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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