Cysic প্রাইস(CYS)
আজ Cysic (CYS)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.6015, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.69% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CYS থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি CYS-এর জন্য ৳ 0.6015।
Cysic বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #286 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 96.72M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 160.80M CYS। গত 24 ঘণ্টায়, CYS এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.4972 (নিম্ন) এবং ৳ 0.612 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 93.08402003754957356 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 15.2820694397734185515।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CYS গত ঘণ্টায় +3.03% এবং গত 7 দিনে -62.91% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 498.61K-তে পৌঁছেছে।
No.286
16.08%
BSC
Cysic এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 96.72M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 498.61K। CYS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 160.80M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 601.50M।
+3.03%
+4.69%
-62.91%
-62.91%
Cysic এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +3.293139
|+4.69%
|30 দিন
|৳ +0.2997
|+99.30%
|60 দিন
|৳ +0.1973
|+48.81%
|90 দিন
|৳ +0.1204
|+25.02%
আজ, CYS এর পরিবর্তন ৳ +3.293139 (+4.69%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.2997(+99.30%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, CYS এর প্রাইস ৳ +0.1973 (+48.81%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.1204 (+25.02%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই Cysic প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Cysic-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
CYS মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 60% | বিয়ারিশ 40%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|R1 < প্রাইস ≤ R2
|R1-R2 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের উপরে, কিন্তু চরম উচ্চ-মূল্যের অঞ্চলে নয়।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
CYS_USDT 4 ঘণ্টার চক্রে 0.536 মূল্যস্তরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দাম R1 প্রতিরোধ স্তর 0.5271 অতিক্রম করে কেন্দ্রীয় এলাকা 0.5121-এর উপরে অবস্থান করছে। বর্তমান গঠন হল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার ঊর্ধ্বমুখী স্তরে। MA ও EMA গড়গুলো বাড়তি দিকে সজ্জিত, এবং সূচকগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য প্রদর্শন করে ক্রয়ের প্রাধান্য নির্দেশ করছে। দাম কেন্দ্রীয় এলাকা থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্বল্পমেয়াদী ঊর্ধ্বমুখী গঠন প্রতিষ্ঠা করেছে। MACD সূচক সোনালী ক্রসওভার গঠন করেছে, দ্রুত ও ধীর রেখা একই দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। গতিশক্তি বাড়তি দিকে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, কোনো উল্লেখযোগ্য বিচ্ছিন্নতার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, অতি ক্রয়ের চরম মাত্রায় পৌঁছায়নি। KDJ এবং StochRSI গুলো গড়ের প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করছে, দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো একই সাথে সমন্বয় রেখেছে। দোলনশীলতা স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে, Bollinger Bands এর প্রসারণ মৃদু এবং কোনো তীব্র বিস্তার বা সংকীর্ণতা দেখা যাচ্ছে না; বাজারের গতিশক্তি সমানভাবে বিতরণ করা হয়েছে। নিকটস্থ সন্দর্ভ মূল্যস্তর হল R2 প্রতিরোধ স্তর 0.5377, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.0017 দূরে। নিচের দিকে প্রথম সমর্থন অবস্থান করছে R1 রূপান্তর স্তর 0.5271, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.0089 দূরে। দূরবর্তী সন্দর্ভ কেন্দ্রীয় এলাকা 0.5121, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.0239 দূরে। S1 সমর্থন স্তর 0.5015 গভীর প্রতিরক্ষার সন্দর্ভ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাণিজ্যিক ব্যবহারকারীদের দাম R2 এর আশেপাশে কতক্ষণ অবস্থান করে এবং লেনদেনের পরিমাণে কী পরিবর্তন ঘটে তা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Cysic এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Cysic is building the ComputeFi infrastructure that turns computing resources into verifiable, tokenized on-chain assets. By unifying hardware acceleration, ZK proof systems, and tokenized verifiable compute markets, Cysic transforms global compute capacity into an open resource that anyone can contribute to and build upon.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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