MINA

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

নামMINA

র‍্যাঙ্কNo.189

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0001%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.83%

সার্কুলেশন সরবরাহ1,248,182,181.8400393

সর্বোচ্চ সরবরাহ

মোট সাপ্লাই1,248,182,181.8400393

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ9.91409787,2021-06-01

সর্বনিম্ন প্রাইস0.14716687850259458,2025-06-22

পাবলিক ব্লকচেইনMINA

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

MINA/USDT
Mina Protocol
----
--
24h হাই
--
24h লো
--
24h ভলিউম (MINA)
--
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDT)
--
MINA/USDT
--
--
‎--
24h হাই
--
24h লো
--
24h ভলিউম (MINA)
--
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDT)
--
