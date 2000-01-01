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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ Binance লঞ্চপ্যাড টোকেনসমূহ

এই সূচকটি Binance লঞ্চপ্যাড প্ল্যাটফর্মে ইনিশিয়াল এক্সচেঞ্জ অফারিং (IEO)-এর মাধ্যমে লঞ্চ হওয়া টোকেনগুলোকে ট্র্যাক করে। এক্সচেঞ্জের ব্যবহারকারীদের কাছে পাবলিক টোকেন বিক্রি পরিচালনার আগে এই প্রজেক্টগুলোর যথাযথ মূল্যায়নের সম্পন্ন করা হয়েছিল। এই বিভাগটি ট্র্যাক করা ঐতিহাসিকভাবে সুপরিচিত IEO-গুলোর দীর্ঘমেয়াদী ROI এবং মৌলিক সক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য একটি বেঞ্চমার্ক প্রদান করে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Injective
Injective
INJ
$ 4.795
+0.93%
+13.59%
+6.43%
$ 478.06M
$ 490.67K
2
FET
FET
FET
$ 0.1342
+1.06%
+10.04%
-2.27%
$ 302.01M
$ 5.22M
3
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002747
+0.15%
+1.89%
+5.95%
$ 270.84M
$ 266.18B
4
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9321
+0.66%
+8.94%
+8.20%
$ 160.85M
$ 78.46K
5
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2764
-0.18%
+11.30%
+17.78%
$ 136.45M
$ 240.42K
6
$ 0.0418
+0.34%
+8.55%
+8.27%
$ 123.06M
$ 2.09M
7
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.898
+0.31%
+5.69%
+13.47%
$ 87.83M
$ 32.84K
8
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.04126
-0.07%
+1.30%
+1.95%
$ 44.72M
$ 1.60M
9
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02955
+0.37%
+7.22%
+0.27%
$ 41.40M
$ 1.96M
10
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003197
+0.28%
+7.91%
+2.35%
$ 31.57M
$ 2.13B
11
Band
Band
BAND
$ 0.1648
+0.09%
+0.09%
+5.04%
$ 29.81M
$ 1.71M
12
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0.03789
+0.29%
+5.02%
-6.37%
$ 29.50M
$ 1.61M
13
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02571981
+0.49%
+0.05%
+4.71%
$ 24.01M
$ 3.14M
14
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09387
+0.19%
+8.84%
+3.90%
$ 21.23M
$ 885.55K
15
GMT
GMT
GMT
$ 0.0064575
+0.12%
+0.09%
+3.70%
$ 20.08M
$ 3.45M
16
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.002083
0.00%
+5.99%
+10.83%
$ 16.29M
$ 30.04M
17
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01492
+0.33%
+8.86%
+10.63%
$ 14.99M
$ 5.46M
18
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007339
+0.22%
+2.47%
+11.70%
$ 11.03M
$ 88.79M
19
Toko Token
Toko Token
TKO
$ 0.05227
+0.64%
+5.22%
+5.75%
$ 8.86M
$ 1.15M
20
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
$ 0.331
+0.06%
-1.93%
+5.26%
$ 7.04M
$ 429.15K
21
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2693
-0.41%
+1.27%
+3.48%
$ 6.84M
$ 284.06K
22
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4354
+0.18%
+4.01%
+2.45%
$ 5.70M
$ 124.86K
23
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
$ 0.3615
+0.08%
+3.73%
+5.66%
$ 4.77M
$ 174.82K
24
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2845
-0.25%
-1.93%
+8.38%
$ 3.88M
$ 248.93K
25
Beta Finance
Beta Finance
BETA
$ 0.00571303
-0.05%
+0.81%
+23.73%
$ 2.47M
$ 2.81K
26
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00359568
+0.27%
+0.02%
-4.20%
$ 1.03M
$ 126.26K
27
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00299166
-1.76%
+0.06%
-12.00%
$ 895.31K
$ 19.08K
28
Stella
Stella
ALPHA
$ 0.00042576
+0.06%
+0.05%
+11.30%
$ 420.22K
$ 2.38K
29
Dego Finance
Dego Finance
DEGO
$ 0.00289525
-0.41%
+0.08%
-2.87%
$ 60.80K
$ 17.17K
30
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
$ 0.00070679
-0.02%
--
+1.38%
$ 47.36K
$ 1.77

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

Binance লঞ্চপ্যাড টোকেন সেক্টরটি কী?
Binance লঞ্চপ্যাড সেক্টরটি এমন ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলোর মার্কেট পারফরম্যান্স ট্র্যাক করে, যেগুলো সর্বজনীনভাবে ট্রেডযোগ্য ডিজিটাল অ্যাসেটে পরিণত হওয়ার আগে শুধুমাত্র Binance প্ল্যাটফর্মেই তাদের ইনিশিয়াল এক্সচেঞ্জ অফারিং (IEO) পরিচালনা করেছিল।
Binance লঞ্চপ্যাডে ইনিশিয়াল এক্সচেঞ্জ অফারিং (IEO) কীভাবে কাজ করে?
Binance লঞ্চপ্যাড ইনিশিয়াল এক্সচেঞ্জ অফারিং (IEO)-এর সময়, Binance কেন্দ্রীয় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে, প্রজেক্টটির যথাযথ মূল্যায়ন পরিচালনা করে এবং যোগ্য এক্সচেঞ্জ ব্যবহারকারীদের BNB ব্যবহার করে নতুন টোকেন কেনার সুযোগ দেয়।
ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডাররা কেন Binance লঞ্চপ্যাড টোকেনগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন?
ট্রেডাররা Binance লঞ্চপ্যাড টোকেনগুলো পর্যবেক্ষণ করেন কারণ Binance লঞ্চপ্যাড দ্বারা যাচাইকৃত প্রজেক্টগুলোর সাধারণত শক্তিশালী মৌলিক ভিত্তি, উচ্চ প্রারম্ভিক মার্কেট লিকুইডিটি এবং অফিসিয়াল ট্রেডিং পেয়ার লিস্ট হওয়ার পর ব্যাপক রিটেইল এক্সপোজার থাকে।
Binance লঞ্চপ্যাডে লিস্টিং কি টোকেনের দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের নিশ্চয়তা দেয়?
যদিও Binance লঞ্চপ্যাডে লিস্টিং অসাধারণ প্রারম্ভিক দৃশ্যমানতা প্রদান করে, টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী মার্কেট সাফল্য সম্পূর্ণভাবে প্রজেক্ট টিমের প্রতিশ্রুত প্রযুক্তি সরবরাহ করার এবং ক্রমাগত ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার সক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

ডিসক্লেইমার

বাইন্যান্স লঞ্চপ্যাড সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।