এই সূচকটি Binance লঞ্চপ্যাড প্ল্যাটফর্মে ইনিশিয়াল এক্সচেঞ্জ অফারিং (IEO)-এর মাধ্যমে লঞ্চ হওয়া টোকেনগুলোকে ট্র্যাক করে। এক্সচেঞ্জের ব্যবহারকারীদের কাছে পাবলিক টোকেন বিক্রি পরিচালনার আগে এই প্রজেক্টগুলোর যথাযথ মূল্যায়নের সম্পন্ন করা হয়েছিল। এই বিভাগটি ট্র্যাক করা ঐতিহাসিকভাবে সুপরিচিত IEO-গুলোর দীর্ঘমেয়াদী ROI এবং মৌলিক সক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য একটি বেঞ্চমার্ক প্রদান করে।
বাইন্যান্স লঞ্চপ্যাড সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।