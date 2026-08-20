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Hooked Protocol-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00367789 USD। HOOK-এর মার্কেট ক্যাপ 1,058,322 USD। HOOK-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Hooked Protocol-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00367789 USD। HOOK-এর মার্কেট ক্যাপ 1,058,322 USD। HOOK-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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Hooked Protocol প্রাইস (HOOK)

তালিকাভুক্ত নয়

1 HOOK থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00365812
$0.00365812$0.00365812
+0.03%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Hooked Protocol (HOOK) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:25:56 (UTC+8)

Hooked Protocol-এর আজকের প্রাইস

আজ Hooked Protocol (HOOK)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00367789, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.06% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান HOOK থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি HOOK-এর জন্য $ 0.00367789

Hooked Protocol বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,058,322 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 287.75M HOOK। গত 24 ঘণ্টায়, HOOK এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00350134 (নিম্ন) এবং $ 0.0038012 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 4.07 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00330639

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, HOOK গত ঘণ্টায় +0.60% এবং গত 7 দিনে +6.39% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 126.51K-তে পৌঁছেছে।

Hooked Protocol (HOOK) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

$ 126.51K
$ 126.51K$ 126.51K

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

287.75M
287.75M 287.75M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Hooked Protocol এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.06M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 126.51K। HOOK এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 287.75M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 500000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.84M

Hooked Protocol-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00350134
$ 0.00350134$ 0.00350134
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0038012
$ 0.0038012$ 0.0038012
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00350134
$ 0.00350134$ 0.00350134

$ 0.0038012
$ 0.0038012$ 0.0038012

$ 4.07
$ 4.07$ 4.07

$ 0.00330639
$ 0.00330639$ 0.00330639

+0.60%

+4.06%

+6.39%

+6.39%

Hooked Protocol (HOOK) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Hooked Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00014347 ছিল।
গত 30 দিনে, Hooked Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008523204 ছিল।
গত 60 দিনে, Hooked Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0015730600 ছিল।
গত 90 দিনে, Hooked Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000414067044394 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00014347+4.06%
30 দিন$ -0.0008523204-23.17%
60 দিন$ -0.0015730600-42.77%
90 দিন$ -0.0000000414067044394-0.00%

Hooked Protocol এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Hooked Protocol (HOOK) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, HOOK এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Hooked Protocol (HOOK) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Hooked Protocol এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Hooked Protocol সম্পর্কে

Hooked Protocol-এর বর্তমান দাম কত?

Hooked Protocol Tk0.4522581070464900772000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 4.05% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই লাইভ তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলোতে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম মার্কেট ট্রেডিং ডেটা প্রতিফলিত করে।

HOOK-এর সাথে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো মার্কেটের তুলনা কীভাবে হয়?

তার দৈনিক পরিবর্তন 4.05% অন্যান্য বাজারের গড়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি HOOK বাজারের চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তাহলে এটি দেখায় যে ক্রয়ের আগ্রহ শক্তিশালী বা তার ইকোসিস্টেমের জন্য ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে।

Hooked Protocol-এর তুলনায় Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Binance Launchpad,Gaming Platform,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Sequoia Capital Portfolio টোকেনগুলো কীভাবে পারফর্ম করছে?

Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Binance Launchpad,Gaming Platform,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Sequoia Capital Portfolio সেগমেন্টের মধ্যে, HOOK ট্রেডিং ভলিউম, মার্কেট ক্যাপ এবং -- নেটওয়ার্কে চলমান কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শন করছে।

আজ Hooked Protocol-এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কত?

Tk130138395.75562495656000 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সাথে, HOOK #2718 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা অন্যান্য টোকেনের তুলনায় তার আপেক্ষিক পরিপক্কতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী কী সীমা?

আজকের দাম Tk0.4305483308435427832000 থেকে Tk0.467421134537769776000 পর্যন্ত ছিল, যা অস্থিরতা এবং বাজারের কাঠামো ট্র্যাক করা ট্রেডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়।

HOOK কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

Hooked Protocol ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই শক্তিশালী দামের প্রবণতা এবং বাজারের তরলতার উন্নতির সাথে সম্পর্কিত।

সাপ্লাই কীভাবে HOOK-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

287749232.57 টোকেন প্রচলনে থাকায়, সাপ্লাই স্তর সীমিততা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন নির্ধারণে সহায়তা করে, বিশেষ করে অন্যান্য টোকেনের সাথে তুলনা করলে যাদের ইনফ্লেশনারি বা ডিফ্লেশনারি মডেল রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Hooked Protocol সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:25:56 (UTC+8)

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