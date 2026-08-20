Dego Finance প্রাইস (DEGO)
আজ Dego Finance (DEGO)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00289852, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.21% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান DEGO থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি DEGO-এর জন্য $ 0.00289852।
Dego Finance বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 60,869 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 21.00M DEGO। গত 24 ঘণ্টায়, DEGO এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00270066 (নিম্ন) এবং $ 0.00292426 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 33.41 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00267467।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, DEGO গত ঘণ্টায় +0.09% এবং গত 7 দিনে -9.12% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 16.47K-তে পৌঁছেছে।
Dego Finance এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 60.87K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 16.47K। DEGO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 21.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 21000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 60.87K।
+0.09%
+4.21%
-9.12%
-9.12%
আজকে, Dego Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00011701 ছিল।
গত 30 দিনে, Dego Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003602428 ছিল।
গত 60 দিনে, Dego Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0013797282 ছিল।
গত 90 দিনে, Dego Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000000071894297855 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00011701
|+4.21%
|30 দিন
|$ -0.0003602428
|-12.42%
|60 দিন
|$ -0.0013797282
|-47.60%
|90 দিন
|$ +0.0000000071894297855
|+0.00%
2040 সালে, Dego Finance এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Dego Finance-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?
Dego Finance-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk0.3564572004941445456000 যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।
DEGO-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?
DEGO-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।
Dego Finance-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?
গত ২৪ ঘণ্টায়, Dego Finance-এর দামের পরিবর্তন 4.20% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।
Dego Finance-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?
গত একদিনের মধ্যে, Dego Finance-এর দাম Tk0.3321245680852698648000 থেকে Tk0.3596226809257852728000 পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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