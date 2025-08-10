GMT প্রাইস (GMT)
GMT(GMT) বর্তমানে 0.04867564USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 148.08MUSD। GMT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GMT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GMT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, GMT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00178453 ছিল।
গত 30 দিনে, GMT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0009612124 ছিল।
গত 60 দিনে, GMT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0054014919 ছিল।
গত 90 দিনে, GMT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.01517312784198391 ছিল।
GMT এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.35%
+3.81%
+16.61%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.
|1 GMT থেকে VND
₫1,280.8994666
|1 GMT থেকে AUD
A$0.0744737292
|1 GMT থেকে GBP
￡0.0360199736
|1 GMT থেকে EUR
€0.041374294
|1 GMT থেকে USD
$0.04867564
|1 GMT থেকে MYR
RM0.2063847136
|1 GMT থেকে TRY
₺1.9796382788
|1 GMT থেকে JPY
¥7.15531908
|1 GMT থেকে ARS
ARS$64.47088518
|1 GMT থেকে RUB
₽3.8935644436
|1 GMT থেকে INR
₹4.2698271408
|1 GMT থেকে IDR
Rp785.0908578292
|1 GMT থেকে KRW
₩67.6046228832
|1 GMT থেকে PHP
₱2.76234257
|1 GMT থেকে EGP
￡E.2.3627155656
|1 GMT থেকে BRL
R$0.2643087252
|1 GMT থেকে CAD
C$0.0666856268
|1 GMT থেকে BDT
৳5.9063021576
|1 GMT থেকে NGN
₦74.5413883396
|1 GMT থেকে UAH
₴2.0107906884
|1 GMT থেকে VES
Bs6.23048192
|1 GMT থেকে CLP
$47.02066824
|1 GMT থেকে PKR
Rs13.7927293504
|1 GMT থেকে KZT
₸26.2682958824
|1 GMT থেকে THB
฿1.5731966848
|1 GMT থেকে TWD
NT$1.455401636
|1 GMT থেকে AED
د.إ0.1786395988
|1 GMT থেকে CHF
Fr0.038940512
|1 GMT থেকে HKD
HK$0.3816170176
|1 GMT থেকে MAD
.د.م0.4400277856
|1 GMT থেকে MXN
$0.9039066348
|1 GMT থেকে PLN
zł0.1771793296
|1 GMT থেকে RON
лв0.211739034
|1 GMT থেকে SEK
kr0.4658258748
|1 GMT থেকে BGN
лв0.0812883188
|1 GMT থেকে HUF
Ft16.5166181648
|1 GMT থেকে CZK
Kč1.0212149272
|1 GMT থেকে KWD
د.ك0.0148460702
|1 GMT থেকে ILS
₪0.1669574452