KAVA

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

নামKAVA

র‍্যাঙ্কNo.140

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার0.0001%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)1,18%

সার্কুলেশন সরবরাহ1 082 853 134

সর্বোচ্চ সরবরাহ

মোট সাপ্লাই1 082 853 134

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ2019-10-23 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে0,46 USDT

সব সময়ের সর্বোচ্চ9.19263002,2021-09-09

সর্বনিম্ন প্রাইস0.24832868419474186,2024-08-05

পাবলিক ব্লকচেইনKAVA

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

