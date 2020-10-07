EGLD

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

নামEGLD

র‍্যাঙ্কNo.134

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0001%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)73.55%

সার্কুলেশন সরবরাহ28,544,447.50985893

সর্বোচ্চ সরবরাহ31,415,926

মোট সাপ্লাই28,549,603

সার্কুলেশন রেট0.9085%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ542.5796223449056,2021-11-23

সর্বনিম্ন প্রাইস6.54362957,2020-10-07

পাবলিক ব্লকচেইনEGLD

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

