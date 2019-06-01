ONE

Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking.

নামONE

র‍্যাঙ্কNo.260

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.07%

সার্কুলেশন সরবরাহ14,688,720,248.762915

সর্বোচ্চ সরবরাহ

মোট সাপ্লাই14,688,720,248.762915

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ2019-06-01 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে0.003175 USDT

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.3798319197326405,2021-10-26

সর্বনিম্ন প্রাইস0.00125670166096,2020-03-13

পাবলিক ব্লকচেইনONE

ভূমিকাHarmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking.

