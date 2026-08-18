سعر Worldwide USD اليوم

السعر المباشر لمشروع Worldwide USD (WUSD) اليوم هو $ 0.991865، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WUSD الحالي إلى USD هو $ 0.991865 لكل WUSD.

يحتل Worldwide USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 653,434، مع عرض متداول قدره 658.79K WUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WUSD بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.29، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.934513.

على المدى القصير، تحرك WUSD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-15.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.06.

معلومات سوق Worldwide USD (WUSD)

القيمة السوقية $ 653.43K$ 653.43K $ 653.43K الحجم (24 ساعة) $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 653.43K$ 653.43K $ 653.43K إمداد دورة التداول 658.79K 658.79K 658.79K إجمالي العرض 658,792.9642690615 658,792.9642690615 658,792.9642690615

القيمة السوقية الحالية لـ Worldwide USD هي $ 653.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.06. العرض المتداول لـ WUSD يبلغ 658.79K، مع إجمالي عرض 658792.9642690615. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 653.43K.