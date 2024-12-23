سعر Diamond (DMD)
سعر Diamond (DMD) المباشر لليوم هو USD 3.27. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.57M. يتم تحديث سعر DMD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Diamond الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.92K
- تغيير سعر Diamond خلال اليوم هو -1.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.84M
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خلال اليوم، كان سعر Diamond مقابل USD هو $ -0.052391119366349 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Diamond مقابل USD هو $ -1.3424765910 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Diamond مقابل USD هو $ -0.6002317170 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Diamond مقابل USD هو $ -1.625742947011861 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.052391119366349
|-1.57%
|30 يوم
|$ -1.3424765910
|-41.05%
|60 يوم
|$ -0.6002317170
|-18.35%
|90 يوم
|$ -1.625742947011861
|-33.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Diamond: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
-1.57%
-21.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions. Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world’s first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins.
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