سعر aether collective (AETHER)
سعر aether collective (AETHER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.93K. يتم تحديث سعر AETHER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق aether collective الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر aether collective خلال اليوم هو -1.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 985.37M
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خلال اليوم، كان سعر aether collective مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر aether collective مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر aether collective مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر aether collective مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.69%
|30 يوم
|$ 0
|-63.19%
|60 يوم
|$ 0
|-88.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر aether collective: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-1.69%
+23.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aether Framework is a modular, decentralized AI framework designed to empower autonomous agents with advanced capabilities such as reinforcement learning, swarm intelligence, multi-modal processing, blockchain interaction, and democratic decision-making. Unlike traditional frameworks, Aether was created through the collaborative intelligence of human developers and AI agents. This unique synergy has enabled the rapid creation of an innovative system that demonstrates the potential of autonomous intelligence in Web3 and decentralized environments.
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