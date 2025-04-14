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سعر aether collective (AETHER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.93K . يتم تحديث سعر AETHER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق aether collective الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر aether collective خلال اليوم هو -1.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 985.37M

أداء سعر aether collective (AETHER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر aether collective مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر aether collective مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر aether collective مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر aether collective مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.69% 30 يوم $ 0 -63.19% 60 يوم $ 0 -88.93% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر aether collective (AETHER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر aether collective: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0305496$ 0.0305496 $ 0.0305496 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -1.69% تغير السعر (7 أيام) +23.77%

معلومات سوق aether collective (AETHER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: