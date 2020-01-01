توكنوميكس aether collective (AETHER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول aether collective (AETHER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات aether collective (AETHER) Aether Framework is a modular, decentralized AI framework designed to empower autonomous agents with advanced capabilities such as reinforcement learning, swarm intelligence, multi-modal processing, blockchain interaction, and democratic decision-making. Unlike traditional frameworks, Aether was created through the collaborative intelligence of human developers and AI agents. This unique synergy has enabled the rapid creation of an innovative system that demonstrates the potential of autonomous intelligence in Web3 and decentralized environments. الموقع الرسمي: https://www.aetherframework.fun/ الوثيقة البيضاء: https://aether-framework.gitbook.io/aetherframework اشتر AETHER الآن!

توكنوميكس aether collective (AETHER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار aether collective (AETHER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 44.60K $ 44.60K $ 44.60K إجمالي العرض: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M العرض المتداول: $ 985.37M $ 985.37M $ 985.37M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 45.25K $ 45.25K $ 45.25K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0305496 $ 0.0305496 $ 0.0305496 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر aether collective (AETHER)

توكنوميكس aether collective (AETHER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس aether collective (AETHER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AETHER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AETHER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AETHER، استكشف السعر المباشر لتوكن AETHER!

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