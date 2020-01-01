توكنوميكس Ribbita by Virtuals (TIBBIR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ribbita by Virtuals (TIBBIR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ribbita by Virtuals (TIBBIR) TIBBIR هو توكن النظام البيئي الذي أطلقته RelVentureCapital، أول شركة رأس مال استثماري في العالم تدمج التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين. وبصفتنا روادًا في حركة "التكنولوجيا المالية الجديدة"، نعمل على بناء بروتوكول مالي لامركزي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنية التشفير. TIBBIR ليس فقط بمثابة اعتماد لحوكمة المجتمع، بل أيضًا بمثابة وقود لطبقة البروتوكول يربط الخوارزميات الذكية بالتمويل على السلسلة، بهدف دعم الجيل القادم من البنية التحتية المالية المفتوحة. الموقع الرسمي: https://app.virtuals.io/virtuals/18820 مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0xa4a2e2ca3fbfe21aed83471d28b6f65a233c6e00 اشتر TIBBIR الآن!

توكنوميكس Ribbita by Virtuals (TIBBIR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ribbita by Virtuals (TIBBIR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 102.18M $ 102.18M $ 102.18M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 102.18M $ 102.18M $ 102.18M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000642086703739138 $ 0.000642086703739138 $ 0.000642086703739138 السعر الحالي: $ 0.10218 $ 0.10218 $ 0.10218 معرفة المزيد عن سعر Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

توكنوميكس Ribbita by Virtuals (TIBBIR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ribbita by Virtuals (TIBBIR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TIBBIR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TIBBIR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TIBBIR، استكشف السعر المباشر لتوكن TIBBIR!

كيفية شراء TIBBIR هل أنت مهتم بإضافة Ribbita by Virtuals (TIBBIR) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء TIBBIR ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء TIBBIR على MEXC الآن!

تاريخ سعر Ribbita by Virtuals (TIBBIR) يساعد تحليل تاريخ أسعار TIBBIR المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار TIBBIR الآن!

توقعات سعر TIBBIR هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه TIBBIR؟ تجمع صفحة توقعات أسعار TIBBIR الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر TIBBIR الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!