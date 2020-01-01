توكنوميكس Mey Network (MEY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mey Network (MEY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mey Network (MEY) شبكة Mey هي منظومة مبتكرة مدعومة بشبكتي MeyFi وMeychain، تُمكّن من ترميز الأصول بشكل آمن وقابل للتوسع وفعال، بالإضافة إلى التمويل اللامركزي. شبكة Mey هي منصة استثمار عقاري عالمية مُرمزة، تهدف إلى إحداث ثورة في الاستثمار العقاري وإدارته ومعاملاته. الموقع الرسمي: https://mey.network/ الوثيقة البيضاء: https://docs.mey.network/mey-network مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x8bFAc1b375bf2894D6F12fb2Eb48B1C1a7916789 اشتر MEY الآن!

توكنوميكس Mey Network (MEY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mey Network (MEY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 2.30B $ 2.30B $ 2.30B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 59.34M $ 59.34M $ 59.34M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.06421 $ 0.06421 $ 0.06421 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02039484590784851 $ 0.02039484590784851 $ 0.02039484590784851 السعر الحالي: $ 0.0258 $ 0.0258 $ 0.0258 معرفة المزيد عن سعر Mey Network (MEY)

توكنوميكس Mey Network (MEY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mey Network (MEY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MEY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MEY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MEY، استكشف السعر المباشر لتوكن MEY!

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