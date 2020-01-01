توكنوميكس METANIA GAMES (METANIA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول METANIA GAMES (METANIA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات METANIA GAMES (METANIA) Metania Games هي منصة GameFi قائمة على تقنية بلوكتشين، مصممة لإحداث ثورة في عالم الألعاب من خلال دمج مكافآت العملات المشفرة والملكية الحقيقية لأصول اللعبة. صُممت Metania Games على سلسلة Binance الذكية (BSC)، لتقدم تجربة لعب لامركزية ومجزية. الموقع الرسمي: https://metania.games الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.metania.games/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x2E477F353747752FFB838a28621722e6A3F50D29 اشتر METANIA الآن!

توكنوميكس METANIA GAMES (METANIA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار METANIA GAMES (METANIA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 19.64M $ 19.64M $ 19.64M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.058 $ 0.058 $ 0.058 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.025120283377895097 $ 0.025120283377895097 $ 0.025120283377895097 السعر الحالي: $ 0.03928 $ 0.03928 $ 0.03928 معرفة المزيد عن سعر METANIA GAMES (METANIA)

توكنوميكس METANIA GAMES (METANIA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس METANIA GAMES (METANIA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن METANIA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن METANIA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس METANIA، استكشف السعر المباشر لتوكن METANIA!

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