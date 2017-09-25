توكنوميكس Kyber Network (KNC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kyber Network (KNC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kyber Network (KNC) “KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”. الموقع الرسمي: https://kyberswap.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.kyberswap.com/introduction مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xdeFA4e8a7bcBA345F687a2f1456F5Edd9CE97202 اشتر KNC الآن!

توكنوميكس Kyber Network (KNC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kyber Network (KNC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 80.21M $ 80.21M $ 80.21M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 187.46M $ 187.46M $ 187.46M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 5.74 $ 5.74 $ 5.74 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.25991972993251367 $ 0.25991972993251367 $ 0.25991972993251367 السعر الحالي: $ 0.4279 $ 0.4279 $ 0.4279 معرفة المزيد عن سعر Kyber Network (KNC)

توكنوميكس Kyber Network (KNC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kyber Network (KNC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KNC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KNC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KNC، استكشف السعر المباشر لتوكن KNC!

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