توكنوميكس MindNetwork FHE (FHE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MindNetwork FHE (FHE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MindNetwork FHE (FHE) تُعدّ Mind Network رائدة في تطوير بنية تحتية للتشفير المتماثل الكامل (FHE) المقاوم للكميات الكمية، مما يُشغّل إنترنت مشفّر بالكامل من خلال بيانات آمنة وحوسبة الذكاء الاصطناعي. بالتعاون مع روّاد الصناعة، تُنشئ مايند نيتورك بروتوكول HTTPZ - بروتوكول إنترنت بدون ثقة - لوضع معايير جديدة للذكاء الاصطناعي الموثوق ومعالجة البيانات المشفرة على السلسلة في أنظمة Web3 والذكاء الاصطناعي. الموقع الرسمي: https://www.mindnetwork.xyz/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xd55c9fb62e176a8eb6968f32958fefdd0962727e اشتر FHE الآن!

توكنوميكس MindNetwork FHE (FHE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MindNetwork FHE (FHE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.27M $ 16.27M $ 16.27M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 249.00M $ 249.00M $ 249.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 65.35M $ 65.35M $ 65.35M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.14588 $ 0.14588 $ 0.14588 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.06535 $ 0.06535 $ 0.06535 معرفة المزيد عن سعر MindNetwork FHE (FHE)

توكنوميكس MindNetwork FHE (FHE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MindNetwork FHE (FHE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FHE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FHE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FHE، استكشف السعر المباشر لتوكن FHE!

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