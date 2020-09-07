توكنوميكس Alchemy (ACH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Alchemy (ACH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Alchemy (ACH) Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain. الموقع الرسمي: https://alchemypay.org/ الوثيقة البيضاء: https://file.alchemytech.io/Alchemy_WP-EN.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xed04915c23f00a313a544955524eb7dbd823143d اشتر ACH الآن!

توكنوميكس Alchemy (ACH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Alchemy (ACH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 202.88M $ 202.88M $ 202.88M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 9.31B $ 9.31B $ 9.31B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 217.90M $ 217.90M $ 217.90M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00133775 $ 0.00133775 $ 0.00133775 السعر الحالي: $ 0.02179 $ 0.02179 $ 0.02179 معرفة المزيد عن سعر Alchemy (ACH)

توكنوميكس Alchemy (ACH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Alchemy (ACH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ACH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ACH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ACH، استكشف السعر المباشر لتوكن ACH!

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