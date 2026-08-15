zkVerify 今日價格

zkVerify (VFY) 今日實時價格為 $ 0.00638554，過去 24 小時內變化了 0.44%。目前 VFY 兌 USD 的匯率為 $ 0.00638554 每 VFY。

zkVerify 目前市值在 $ 1,955,212 排名第 #-，流通供應量為 306.19M VFY。過去 24 小時內，VFY 的交易價格在 $ 0.00633193（低點）和 $ 0.0063936（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.200772，而歷史最低價為 $ 0.00556172。

短期表現方面，VFY 在過去一小時內波動了 +0.35%，過去7 天內波動了 -1.55%。過去一天，總交易量達到 $ 3.74K。

zkVerify（VFY）市場資訊

市值 $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M 成交量（24H） $ 3.74K$ 3.74K $ 3.74K 完全稀釋市值 $ 6.39M$ 6.39M $ 6.39M 流通量 306.19M 306.19M 306.19M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

zkVerify 的目前市值為 $ 1.96M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.74K。VFY 的流通量為 306.19M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.39M。