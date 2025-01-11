Zephyr Protocol Stable Dollar 圖標

Zephyr Protocol Stable Dollar 價格 (ZSD)

USD

Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) 實時價格圖表

$0.990774
$0.990774$0.990774
+3.10%(1D)

今天 Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) 的價格

今天 Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) 的實時價格爲 0.990774 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ZSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Zephyr Protocol Stable Dollar 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 832.75 USD
- Zephyr Protocol Stable Dollar 當天價格變化爲 +3.15%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) 價格表現 USD

今天內，Zephyr Protocol Stable Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.03028773
在過去30天內，Zephyr Protocol Stable Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0270446624
在過去60天內，Zephyr Protocol Stable Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0342731514
在過去90天內，Zephyr Protocol Stable Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0156069546023028

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.03028773+3.15%
30天$ -0.0270446624-2.72%
60天$ -0.0342731514-3.45%
90天$ -0.0156069546023028-1.55%

Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) 價格分析

Zephyr Protocol Stable Dollar 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.950288
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$ 0.998663
$ 0.998663$ 0.998663

$ 863.93
$ 863.93$ 863.93

+0.29%

+3.15%

+0.10%

Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 832.75
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0.00
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什麼是Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD)

Zephyr Stable Dollar is a private stable coin, pegged to USD. It is overcollateralized and backed by Zephyr ($ZEPH). It is a private native asset on the Zephyr Protocol Blockchain. Users can mint, redeem and transfer $ZSD within the protocol without needing to interact with any centralized entity.

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Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) 的其他問題

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ZSD 兌換爲當地貨幣

1 ZSD 兌換 AUD
A$1.60505388
1 ZSD 兌換 GBP
0.80252694
1 ZSD 兌換 EUR
0.96105078
1 ZSD 兌換 USD
$0.990774
1 ZSD 兌換 MYR
RM4.44857526
1 ZSD 兌換 TRY
35.09321508
1 ZSD 兌換 JPY
¥156.21533658
1 ZSD 兌換 RUB
100.69236162
1 ZSD 兌換 INR
85.39481106
1 ZSD 兌換 IDR
Rp16,242.19412256
1 ZSD 兌換 PHP
58.455666
1 ZSD 兌換 EGP
￡E.50.06381022
1 ZSD 兌換 BRL
R$6.06353688
1 ZSD 兌換 CAD
C$1.42671456
1 ZSD 兌換 BDT
120.85461252
1 ZSD 兌換 NGN
1,536.07619412
1 ZSD 兌換 UAH
41.88992472
1 ZSD 兌換 VES
Bs52.511022
1 ZSD 兌換 PKR
Rs275.90083578
1 ZSD 兌換 KZT
522.8314398
1 ZSD 兌換 THB
฿34.36004232
1 ZSD 兌換 TWD
NT$32.80452714
1 ZSD 兌換 CHF
Fr0.90160434
1 ZSD 兌換 HKD
HK$7.70822172
1 ZSD 兌換 MAD
.د.م9.94737096