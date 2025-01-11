Zephyr Protocol Stable Dollar 價格 (ZSD)
今天 Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) 的實時價格爲 0.990774 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ZSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Zephyr Protocol Stable Dollar 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 832.75 USD
- Zephyr Protocol Stable Dollar 當天價格變化爲 +3.15%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Zephyr Protocol Stable Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.03028773。
在過去30天內，Zephyr Protocol Stable Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0270446624。
在過去60天內，Zephyr Protocol Stable Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0342731514。
在過去90天內，Zephyr Protocol Stable Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0156069546023028。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.03028773
|+3.15%
|30天
|$ -0.0270446624
|-2.72%
|60天
|$ -0.0342731514
|-3.45%
|90天
|$ -0.0156069546023028
|-1.55%
Zephyr Protocol Stable Dollar 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.29%
+3.15%
+0.10%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Zephyr Stable Dollar is a private stable coin, pegged to USD. It is overcollateralized and backed by Zephyr ($ZEPH). It is a private native asset on the Zephyr Protocol Blockchain. Users can mint, redeem and transfer $ZSD within the protocol without needing to interact with any centralized entity.
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|1 ZSD 兌換 AUD
A$1.60505388
|1 ZSD 兌換 GBP
￡0.80252694
|1 ZSD 兌換 EUR
€0.96105078
|1 ZSD 兌換 USD
$0.990774
|1 ZSD 兌換 MYR
RM4.44857526
|1 ZSD 兌換 TRY
₺35.09321508
|1 ZSD 兌換 JPY
¥156.21533658
|1 ZSD 兌換 RUB
₽100.69236162
|1 ZSD 兌換 INR
₹85.39481106
|1 ZSD 兌換 IDR
Rp16,242.19412256
|1 ZSD 兌換 PHP
₱58.455666
|1 ZSD 兌換 EGP
￡E.50.06381022
|1 ZSD 兌換 BRL
R$6.06353688
|1 ZSD 兌換 CAD
C$1.42671456
|1 ZSD 兌換 BDT
৳120.85461252
|1 ZSD 兌換 NGN
₦1,536.07619412
|1 ZSD 兌換 UAH
₴41.88992472
|1 ZSD 兌換 VES
Bs52.511022
|1 ZSD 兌換 PKR
Rs275.90083578
|1 ZSD 兌換 KZT
₸522.8314398
|1 ZSD 兌換 THB
฿34.36004232
|1 ZSD 兌換 TWD
NT$32.80452714
|1 ZSD 兌換 CHF
Fr0.90160434
|1 ZSD 兌換 HKD
HK$7.70822172
|1 ZSD 兌換 MAD
.د.م9.94737096