YUUKI（YUUKI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00294382 $ 0.00294382 $ 0.00294382 24H最低價 $ 0.00349547 $ 0.00349547 $ 0.00349547 24H最高價 24H最低價 $ 0.00294382$ 0.00294382 $ 0.00294382 24H最高價 $ 0.00349547$ 0.00349547 $ 0.00349547 歷史最高 $ 0.03770389$ 0.03770389 $ 0.03770389 最低價 $ 0.00192955$ 0.00192955 $ 0.00192955 漲跌幅（1H） +0.65% 漲跌幅（1D） +6.38% 漲跌幅（7D） +55.79% 漲跌幅（7D） +55.79%

YUUKI（YUUKI）目前實時價格為 $0.0032592。過去 24 小時內，YUUKI 的交易價格在 $ 0.00294382 至 $ 0.00349547 之間波動，市場活躍度顯著。YUUKI 的歷史最高價為 $ 0.03770389，歷史最低價為 $ 0.00192955。

從短期表現來看，YUUKI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.65%，過去 24 小時內變動為 +6.38%，過去 7 天內累計變動為 +55.79%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

YUUKI（YUUKI）市場資訊

市值 $ 68.44K$ 68.44K $ 68.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 68.44K$ 68.44K $ 68.44K 流通量 21.00M 21.00M 21.00M 總供應量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

YUUKI 的目前市值為 $ 68.44K, 它過去 24 小時的交易量為 --。YUUKI 的流通量為 21.00M，總供應量是 21000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 68.44K。