YUUKI 目前實時價格為 0.0032592 USD。跟蹤 YUUKI 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 YUUKI 價格趨勢。

1 YUUKI 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0032592
+6.30%1D
YUUKI (YUUKI) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 00:36:50 (UTC+8)

YUUKI（YUUKI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00294382
24H最低價
$ 0.00349547
24H最高價

$ 0.00294382
$ 0.00349547
$ 0.03770389
$ 0.00192955
+0.65%

+6.38%

+55.79%

+55.79%

YUUKI（YUUKI）目前實時價格為 $0.0032592。過去 24 小時內，YUUKI 的交易價格在 $ 0.00294382$ 0.00349547 之間波動，市場活躍度顯著。YUUKI 的歷史最高價為 $ 0.03770389，歷史最低價為 $ 0.00192955

從短期表現來看，YUUKI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.65%，過去 24 小時內變動為 +6.38%，過去 7 天內累計變動為 +55.79%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

YUUKI（YUUKI）市場資訊

$ 68.44K
--
$ 68.44K
21.00M
21,000,000.0
YUUKI 的目前市值為 $ 68.44K, 它過去 24 小時的交易量為 --。YUUKI 的流通量為 21.00M，總供應量是 21000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 68.44K

YUUKI（YUUKI）價格歷史 USD

今天內，YUUKI 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.00019534
在過去30天內，YUUKI 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0002718498
在過去60天內，YUUKI 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0027847569
在過去90天內，YUUKI 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.025751580393232037

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00019534+6.38%
30天$ +0.0002718498+8.34%
60天$ -0.0027847569-85.44%
90天$ -0.025751580393232037-88.76%

什麼是YUUKI (YUUKI)

$YUUKI is a utility based AI operator, not a simple social chatbot. Running a cashflow-generating business. Here is a number of her technical capabilities:

  1. Operate the back-end infrastructure of Fullhouse.gg, she checks deposits for inconsistencies, approves withdrawals lightning-fast and manages KYC procedures.

  2. Pay out casino revenue-share payments in tokenized form to those who took excessive risk and took the plunge. Fortune favors the bold.

  3. Manage user chats in the global on-site chat and the Discord community. Preventing deceitful entrants and baseless comments.

4 Reward Yappers on the Creatorbid Leaderboard (Kaito or Creatorbid Contribute) with Free Bets and Loyalty EXP inside the Fullhouse Eco-System.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

YUUKI (YUUKI) 資源

YUUKI 價格預測 (USD)

YUUKI（YUUKI）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 YUUKI（YUUKI）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 YUUKI 的長期和短期價格預測。

現在就查看 YUUKI 價格預測

YUUKI 兌換為當地貨幣

YUUKI（YUUKI）代幣經濟

了解 YUUKI（YUUKI）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 YUUKI 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 YUUKI (YUUKI) 的其他問題

YUUKI（YUUKI）今日價格是多少？
YUUKI 實時價格為 0.0032592 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 YUUKI 兌 USD 的價格是多少？
目前 YUUKI 兌 USD 的價格為 $ 0.0032592。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
YUUKI 的市值是多少？
YUUKI 的市值為 $ 68.44K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
YUUKI 的流通供應量是多少？
YUUKI 的流通供應量為 21.00M USD
YUUKI 的歷史最高價（ATH）是多少？
YUUKI 的歷史最高價是 0.03770389 USD
YUUKI 的歷史最低價（ATL）是多少？
YUUKI 的歷史最低價是 0.00192955 USD
YUUKI 的交易量是多少？
YUUKI 的 24 小時實時交易量為 -- USD
YUUKI 今年會漲嗎？
YUUKI 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 YUUKI 價格預測 獲取更深入的分析。
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

