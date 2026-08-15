YieldFi vyUSD 今日價格

YieldFi vyUSD (VYUSD) 今日實時價格為 $ 0.923628，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 VYUSD 兌 USD 的匯率為 $ 0.923628 每 VYUSD。

YieldFi vyUSD 目前市值在 $ 3,073,278 排名第 #-，流通供應量為 3.33M VYUSD。過去 24 小時內，VYUSD 的交易價格在 $ 0.923628（低點）和 $ 0.923628（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.923628，而歷史最低價為 $ 0.168327。

短期表現方面，VYUSD 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

YieldFi vyUSD（VYUSD）市場資訊

市值 $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M 流通量 3.33M 3.33M 3.33M 總供應量 3,327,397.66 3,327,397.66 3,327,397.66

YieldFi vyUSD 的目前市值為 $ 3.07M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。VYUSD 的流通量為 3.33M，總供應量是 3327397.66，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.07M。