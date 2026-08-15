XDOG 今日價格

XDOG (XDOG) 今日實時價格為 $ 0.00513094，過去 24 小時內變化了 12.33%。目前 XDOG 兌 USD 的匯率為 $ 0.00513094 每 XDOG。

XDOG 目前市值在 $ 5,131,694 排名第 #-，流通供應量為 1.00B XDOG。過去 24 小時內，XDOG 的交易價格在 $ 0.00450851（低點）和 $ 0.00514134（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04912007，而歷史最低價為 $ 0.00179619。

短期表現方面，XDOG 在過去一小時內波動了 +3.06%，過去7 天內波動了 -0.27%。過去一天，總交易量達到 $ 651.54K。

XDOG（XDOG）市場資訊

市值 $ 5.13M$ 5.13M $ 5.13M 成交量（24H） $ 651.54K$ 651.54K $ 651.54K 完全稀釋市值 $ 5.13M$ 5.13M $ 5.13M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

XDOG 的目前市值為 $ 5.13M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 651.54K。XDOG 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.13M。