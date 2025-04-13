X2Y2 價格 (X2Y2)
今天 X2Y2 (X2Y2) 的實時價格爲 0.00101891 USD。目前其市值爲 $ 377.31K USD。X2Y2 兌換 USD 的價格爲實時更新。
X2Y2 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- X2Y2 當天價格變化爲 +0.83%
- 其循環供應量爲 377.61M USD
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今天內，X2Y2 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，X2Y2 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004278369。
在過去60天內，X2Y2 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006017929。
在過去90天內，X2Y2 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003059482074037755。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.83%
|30天
|$ -0.0004278369
|-41.98%
|60天
|$ -0.0006017929
|-59.06%
|90天
|$ -0.003059482074037755
|-75.01%
X2Y2 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.04%
+0.83%
-14.15%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
X2Y2 r1 will be a full-featured NFT market at its launch. The marketplace's smart contract, frontend, and backend are all 100% independently developed. In addition to the most basic functions like listing and trading, you can expect the following features: - Instant push notifications for buys & sells - Integrated rarity ranking and analysis - Bulk sending & listing - Bidding on a collection or traits
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|1 X2Y2 兌換 VND
₫26.12587131
|1 X2Y2 兌換 AUD
A$0.0016200669
|1 X2Y2 兌換 GBP
￡0.0007743716
|1 X2Y2 兌換 EUR
€0.0008966408
|1 X2Y2 兌換 USD
$0.00101891
|1 X2Y2 兌換 MYR
RM0.0045035822
|1 X2Y2 兌換 TRY
₺0.0386370672
|1 X2Y2 兌換 JPY
¥0.1462237741
|1 X2Y2 兌換 RUB
₽0.0847529338
|1 X2Y2 兌換 INR
₹0.0875855036
|1 X2Y2 兌換 IDR
Rp16.9818265406
|1 X2Y2 兌換 KRW
₩1.4473107095
|1 X2Y2 兌換 PHP
₱0.0582612738
|1 X2Y2 兌換 EGP
￡E.0.0522497048
|1 X2Y2 兌換 BRL
R$0.0059708126
|1 X2Y2 兌換 CAD
C$0.0014060958
|1 X2Y2 兌換 BDT
৳0.1235428375
|1 X2Y2 兌換 NGN
₦1.6198834962
|1 X2Y2 兌換 UAH
₴0.0420911721
|1 X2Y2 兌換 VES
Bs0.07234261
|1 X2Y2 兌換 PKR
Rs0.2850808289
|1 X2Y2 兌換 KZT
₸0.5254722652
|1 X2Y2 兌換 THB
฿0.0341029177
|1 X2Y2 兌換 TWD
NT$0.0329821167
|1 X2Y2 兌換 AED
د.إ0.0037393997
|1 X2Y2 兌換 CHF
Fr0.0008253171
|1 X2Y2 兌換 HKD
HK$0.0078965525
|1 X2Y2 兌換 MAD
.د.م0.0094554848
|1 X2Y2 兌換 MXN
$0.020683873